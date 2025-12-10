به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس و از هفته سیزدهم، آلومینیوم در خانه مغلوب میهمان خود سپاهان اصفهان شد.

در این دیدار که با قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار شد، آرش رضاوند در دقیقه ۴۸ دروازه اراکی‌ها را باز کرد تا برتری یک گله‌ی سپاهانی‌ها تا پایان مسابقه حفظ و حریف اصفهانی صدرنشین شود.

آلومینیوم هم با وجود قبول شکست از سپاهان و سه تساوی متوالی در هفته‌های گذشته با همان ۱۵ امتیاز همچنان خانه نشین رده دهم جدول است.

هفته چهاردهم این رقابت‌ها یکشنبه بیست و سوم آذر ماه شاگردان مجتبی حسینی در تهران میهمان پرسپولیس خواهند بود