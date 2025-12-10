به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ دوم پاسدار محمد مغینمی در مراسم پانزدهمین جشنواره مالک اشتر بسیج استان خوزستان گفت: امسال در ارزیابی کشوری، سپاه حضرت ولی عصر خوزستان موفق به کسب رتبه ممتاز در میان تمامی سپاه‌های استانی شد و این موفقیت بزرگ، برآمده از درخشش نزدیک به ۲۲۰ رده برتر شهرستانی و استانی در سطح کشور است که اثر بسیار مثبت و ملموسی در حوزه گزارشات عملکردی داشته است.

وی ادامه داد: این موفقیت حاصل همت والای کلیه مدیران، نخبگان، متخصصان و هنرمندان این استان است. از خداوند متعال شاکریم و امیدواریم این مسیر رو به رشد و تعالی با قدرت هرچه تمام‌تر ادامه یابد.

دبیر اشراف سپاه حضرت ولی عصر خوزستان در پایان با اشاره به نقش آفرینی گسترده‌تر نیرو‌های استان، یادآور شد: امروز شاهد آن هستیم که نخبگان استان خوزستان در خدمت به کلیت نظام و کشور نیز سهمی برجسته و اثرگذار ایفا می‌کنند.