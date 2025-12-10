

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی بیرجند در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ثبت نام از متقاضیان شرکت در چهارمین جشنواره توسعه سرمایه گذاری در زنجیره ارزش بنتونیت از ۶ آذر شروع شده است گفت: این جشنواره در ابتدای دی به مدت ۳ روز در بیرجند برگزار می شود.

کاظمی با اشاره به اینکه تاکنون ۳ جشنواره در این زمینه از سوی دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار شده است افزود: ۳۰ تیم برای جشنواره ثبت نام کرده‌اند.

۸۵ درصد از ماده بنتونیت کشور در این استان وجود دارد و قطب تولید بنتونیت کشور محسوب می شود.



از ۱۴۰ معدن فعال بنتونیت خراسان جنوبی ۸۰ معدن آن فعال است و بیشترین معادن آن در شهرستان‌های فردوس سرایان است.

در این جلسه رئیس پارک علم و فناوری استان و رئیس بنیاد علمی نخبگان هم برای هرچه بهتر برگزار شدن این رویداد علمی اعلام آمادگی کردند.