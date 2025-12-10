امروز: -
آغاز رزمایش تمام عیار زلزله در آذربایجان شرقی

مانور تمام عیار زلزله با همکاری تمامی دستگاه های امدادی، صبح روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه، در شهر جدید شهریارِ تبریز، به نام امدادگر شهید، مهدی زرتاجی و با عنوان صلابت آذربایجان برگزار شد.
عکاس :زهرا آذری
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ - ۱۹:۱۹
برچسب ها: مانور ، حوادث
