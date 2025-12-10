به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شفیع افزود: این فرش طی ۱۰ ماه توسط بانوان بافته شده و به حرم حضرت زینب سلام‌الله‌علیها اختصاص می‌یابد.

وی گفت: سالانه حدود ۱۰۰ مترمربع فرش ویژه عتبات عالیات در مهریز بافته می‌شود و اکنون ۲۲ کارگاه قالیبافی عتبات در سطح شهرستان مشغول فعالیت هستند.

جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان مهریز اظهار داشت: ارزش سالانه فرش‌های تولیدی مهریز برای عتبات حدود ۵۰۰ میلیون تومان است.