پخش زنده
امروز: -
خبرهایی از تاسیس سهامی خاص محدود و آموزش بانک جامع سهامداران شرکت ها و موسات تا رویداد صدرا را در بسته خبر های کوتاه دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در گرگان از تاسیس سهامی خاص محدود و آموزش بانک جامع سهامداران شرکت ها و موسات در گلستان خبر داد .
رویداد صدرا با محوریت صنعت، دانشگاه، راه اشتغال در علی آباد کتول برگزار شد. این رویداد با هدف فراهمسازی زمینههای اشتغال برای دانشجویان، دانشآموختگان و دانشآموزان هنرستانهای آموزش و پرورش طراحی شده بود.
المپیاد علمی طلاب علوم دینی اهل سنت گلستان با حضور ۱۲۹ طلبه برادر و خواهر در آققلا برگزار شد .
به مناسبت روز مادر از مادر سردار شهید جاودانفر در کلاله تجلیل و همچنین به یاد مادران در گالیکش نهال غرس شد.
و تصاویری از هنر ابریشمی بافی مادران هنرمند گالیکشی