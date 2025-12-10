خبر‌هایی از تاسیس سهامی خاص محدود و آموزش بانک جامع سهامداران شرکت ها و موسات تا رویداد صدرا را در بسته خبر های کوتاه دنبال کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در گرگان از تاسیس سهامی خاص محدود و آموزش بانک جامع سهامداران شرکت ها و موسات در گلستان خبر داد .

رویداد صدرا با محوریت صنعت، دانشگاه، راه اشتغال در علی آباد کتول برگزار شد. این رویداد با هدف فراهم‌سازی زمینه‌های اشتغال برای دانشجویان، دانش‌آموختگان و دانش‌آموزان هنرستان‌های آموزش و پرورش طراحی شده بود.

المپیاد علمی طلاب علوم دینی اهل سنت گلستان با حضور ۱۲۹ طلبه برادر و خواهر در آق‌قلا برگزار شد .

به مناسبت روز مادر از مادر سردار شهید جاودانفر در کلاله تجلیل و همچنین به یاد مادران در گالیکش نهال غرس شد.

و تصاویری از هنر ابریشمی بافی مادران هنرمند گالیکشی