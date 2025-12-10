مساجد جامع قزوین و گرگان به‌عنوان یادگار‌های ارزشمند سده‌های نخستین اسلام، نماد هویت اسلامی و ایرانی شهر‌ها هستند و جلوه‌ای از هنر و ایمان را در دل تاریخ به نمایش گذاشته‌اند.

این بنای تاریخی با حیاط بزرگ، حوض مرکزی، درختان کهنسال و کاشی‌کاری‌های هفت‌رنگ، جلوه‌ای چشم‌نواز از هنر اسلامی را به نمایش گذاشته و مجموعه‌ای منحصر‌به‌فرد از کتیبه‌های قرآنی و وقف‌نامه‌ها را در خود جای داده است.

مناره مسجد که از دوران سلجوقیان تاکنون دست‌نخورده باقی مانده، با ۴۷ پله ارتباط میان کف و بالای بنا را برقرار می‌کند و از عناصر شاخص معماری این مجموعه به شمار می‌رود.

مسجد جامع قزوین همچنین ۱۹ کتیبه تاریخی دارد که در آنها وقف‌نامه‌ها و فرامین قدیمی ثبت شده است.

در کنار این بنا، مسجد جامع گرگان نیز در بازار تاریخی نعلبندان قرار دارد؛ بازاری که از قرن چهارم تاکنون پویا بوده است.

وقف‌نامه‌ای قدیمی در این مسجد نشان می‌دهد که بخشی از درآمد حمام قاضی در بازار برای تعمیر این مسجد اختصاص یافته است.

مساجد جامع در شهر‌های ایران، نماد هویت اسلامی و ایرانی محسوب می‌شوند و آثاری ماندگار از هنر و معماری در لابه‌لای آجر‌ها و کاشی‌های آنها به چشم می‌خورد.