به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت ورزش‌ های رزمی تربت‌ حیدریه گفت: در روزهای ۲۷ و ۲۸ آذر شهرستان تربت‌ حیدریه میزبان یکی از بزرگ‌ ترین رویدادهای رزمی استان خواهد بود؛ رقابتی که با حضور بیش از ۱۵۰۰ رزمی‌ کار از سراسر خراسان رضوی و در پنج سبک به‌ صورت همزمان برگزار می‌ شود.

محمدجواد منصوری با اشاره به نامگذاری این رقابت‌ ها به نام ۲۱۶۶ شهید منطقه تربت حیدریه افزود: این مسابقات در ادامه برنامه‌ های کنگره شهدای منطقه و با تصویب ستاد برگزاری، به عنوان بزرگ‌ ترین رویداد ورزشی استان در این مناسبت اجرا خواهد شد.

وی گفت: محدودیت های سخت‌ افزاری و کمبود فضاهای اسکان باعث کاهش سهمیه برخی تیم‌ ها شده است.

منصوری ادامه داد: بیش از ۳۵ هزار رزمی‌ کار در استان خراسان رضوی در ۱۳۵ سبک ساماندهی شده‌ اند و تربت‌ حیدریه تلاش دارد با میزبانی شایسته، جایگاه خود را در میان قطب‌ های رزمی استان تثبیت کند.