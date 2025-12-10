دختر ایرانی و المپین با اخلاق کشورمان با حمایت و همراهی رئیس کمیته بین المللی المپیک و دیپلماسی فعال کمیته ملی کشورمان به عضویت کمیته بین المللی المپیک درآمد و IOC member شد.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با حمایت کریستین کاونتری رئیس کمیته بین المللی المپیک (IOC) و در پی دیپلماسی فعال و رایزنی‌های هدفمند کمیته ملی المپیک کشورمان، جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌ها بار دیگر به یکی از ارزشمندترین و تأثیرگذارترین کرسی‌های بین‌المللی ورزش دست پیدا کرد.

این موفقیت تاریخی در حالی ثبت می‌شود که ایران در طول بیش از یک قرن حضور در جنبش المپیک، تنها دو نماینده IOC member در کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) داشته است.

اکنون این کرسی پراهمیت جهانی بار دیگر (پس از ۲۱ سال) به ایران رسیده است؛ اما این‌بار به یک دختر قهرمان ایرانی؛ ثریا آقایی، المپین بدمینتون، ورزشکاری با اخلاق، پرتلاش و نمادی از توانمندی و شایستگی بانوان ایران.

کمیته ملی المپیک اعلام می‌کند این انتخاب، نتیجه تلاش‌های مستمر، ارتباطات مؤثر بین‌المللی و پیگیری‌های حرفه‌ای برای بازگرداندن جایگاه شایسته ایران در عرصه جهانی ورزش است.

همچنین هفته گذشته و بنا به تصمیم خانم «کریستین کاونتری» رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، ثریا آقایی به عضویت کمیسیون ورزشکاران IOC منصوب شد؛ سمتی مهم که جایگاه بین‌المللی این ورزشکار ایرانی را بیش از پیش برجسته می‌سازد.

- تشکر ویژه از خانم کاونتری

کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مراتب قدردانی و تشکر ویژه خود را از خانم کریستین کاونتری که خود از قهرمانان برجسته ورزش جهان، مدیر توانمند و اکنون رئیس IOC هستند ابراز می‌دارد.

حمایت‌های ارزشمند، نگاه حرفه‌ای و رویکرد عادلانه ایشان در تقویت حضور ورزشکاران ایرانی در ساختار‌های بین‌المللی، نقش مهمی در تحقق این دستاورد داشته است و شایسته سپاس و تقدیر است.

کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک صمیمانه این موفقیت بزرگ به جامعه ورزش کشور، بانوان ورزشکار و مردم ورزش‌دوست ایران، کسب این کرسی ارزشمند را گامی مهم در مسیر تقویت نقش و حضور جمهوری اسلامی ایران در ساختار تصمیم‌سازی ورزش جهان می‌داند.