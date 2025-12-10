ایران، بازگشت مهاجران افغانستانی را منوط به سرمایه‌گذاری واقعی و مسئولانه جامعه جهانی دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو گفت: راه حل اساسی معضل میلیون‌ها مهاجر افغانستانی و ایجاد شرایط پایدار بازگشت به افغانستان، سرمایه‌گذاری واقعی جامعه جهانی در حوزه زیرساخت، اشتغال و خدمات ضروری در این کشور است.

علی بحرینی در صدو شانزدهمین نشست شورای سازمان بین‌المللی مهاجرت با اشاره به بیش از چهار دهه میزبانی سخاوتمندانه ایران از میلیون‌ها تبعه أفغانستان خاطرنشان کرد: فشار شدید بر جوامع میزبان و کمبود کمک‌های بین‌المللی، تداوم این وضع را غیرممکن کرده است.

سفیر ایران در ژنو هشدار داد: جنگ‌ها و تشدید بی‌ثباتی جهانی، موج‌های جدید آوارگی اجباری را در پی داشته است.

علی بحرینی با اشاره به افزایش بیکاری و فشار بر خدمات پایه در استان‌های مرزی ایران و تمرکز کمک‌ها بر حفاظت به جای بازگشت و مدیریت مرزها، خاطرنشان کرد: ایران حق حاکمیتی خود برای بازگشت اتباع غیرمجاز را محفوظ می‌داند. نماینده ایران از مقامات سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM دعوت کرد به منظور یافتن راهکار‌های مشترک واقعی، از مناطق مرزی ایران بازدید کنند.

نشست سالانه شورای سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM Council) مهم‌ترین مجمع تصمیم‌گیری این نهاد است که با حضور نمایندگان کشور‌های عضو در ژنو برگزار می‌شود. در این نشست، آخرین تحولات مهاجرتی جهانی بررسی و درباره همکاری‌ها و سیاست‌ها در این حوزه تبادل نظر می‌شود.