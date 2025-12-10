پخش زنده
مدیر کل راه و شهرسازی استان قم گفت: صدور پروانههای ساختمان در تمامی سایتهای نهضت ملی مسکن استان با همکاری و تعامل شهردارها به اتمام رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر کل راه و شهرسازی استان در جلسه شورای تامین مسکن استان که به ریاست استاندار برگزار شد گفت: همزمان با ساخت و ساز واحدهای مسکونی در سایت شهید رئیسی (۵۶۰ هکتاری)، اجرای زیرساختهای آب، برق و گاز در دستور کار قرار دارد.
حسین زنجیرانی فراهانی افزود: اجرای عملیات احداث شبکه آب و فاضلاب در سایت شهید رئیسی تا انتهای آذرماه به اتمام میرسد و شبکه برق و گاز نیز در حال اجرا است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: برای احداث پستهای سیار برق در سایتهای نهضت ملی مسکن، ۱۰۰ میلیارد تومان به شرکت برق منطقه تهران واریز شد.
به گفته وی، پست سیار برق برای تامین برق و روشنایی بخشی از واحدهای سایت شهید رئیسی در آذرماه راه اندازی شد.
دبیر شورای تامین مسکن استان به احداث راههای دسترسی به سایتهای نهضت ملی مسکن استان اشاره کرد و افزود: جانمایی سایتهای نهضت ملی مسکن استان به گونهای طراحی شده است که از راههای دسترسی بزرگراهی و اصلی برخوردار و بهرهمند باشند و در آخرین اقدام، در آذرماه، عملیات اجرایی احداث راه دسترسی سایت طایقان آغاز شد.
زنجیرانی تصریح کرد: این راه دسترسی به صورت معبر دسترسی ورودی و خروجی به این سایت طراحی شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در پایان گفت: صدور پروانههای ساختمان در تمامی سایتهای نهضت ملی مسکن استان با همکاری و تعامل شهردارها به اتمام رسید.
گفتنی است در حاشیه هشتمین جلسه شورای تامین مسکن استان از شهرداران شهرهای استان بابت همکاری و تعامل در صدور پروانههای ساختمانی تجلیل و تقدیر شد.