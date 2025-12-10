به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و سپاهان در چهارچوب هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امروز چهارشنبه ۱۹ آذر در ورزشگاه امام خمینی اراک با برتری یک به صفر طلایی پوشان اصفهانی به پایان رسید.

طلایی‌پوشان در نیمه نخست جریان بازی را کنترل کردند و چند بار تا محوطه جریمه آلومینیوم پیش رفتند، اما این برتری به گل تبدیل نشد و نیمه نخست با تساوی بدون گل پایان یافت.

در نیمه دوم سپاهان تهاجمی‌تر ظاهر شد و پس از چند حمله متوالی، آرش رضاوند با ضربه‌ای دقیق دروازه محمد خلیفه را باز کرد تا قفل بازی شکسته شود. پس از گل، آلومینیوم برای جبران پیش آمد و چند موقعیت گلزنی به دست آورد، اما درخشش خط دفاعی و واکنش‌های به‌موقع بازیکنان سپاهان مانع از باز شدن دروازه شد. در مقابل، تیم نویدکیا روی ضدحملات فرصت‌های خطرناکی داشت که به گل دیگری ختم نشد.

با این نتیجه سپاهان ۲۴ امتیازی شد و بار دیگر به صدر جدول بازگشت، در مقابل آلومینیوم نیز با ۱۵ امتیاز در رتبه دهم ایستاد.

ترکیب ابتدایی سپاهان:

سیدحسین حسینی، هادی محمدی، محمد دانشگر، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، آرش رضاوند، ریکاردو آلوز، محمدمهدی لطفی، محمد عسکری و انزو کریولی.

سرمربی: محرم نویدکیا

ترکیب ابتدایی آلومینیوم:

محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند، امیر نوری، امین جهان‌کهن، رضا مرزبان، ابوالفضل قنبری، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، علی وطن‌دوست و عباس کهریزی.

سرمربی: مجتبی حسینی