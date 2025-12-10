به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار گفت: در جریان سانحه ای که ساعتی پیش در حوالی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای سبزوار رخ داد، دو نفر در حال جدا کردن تریلی از کشنده بودند که به دلیلی نامشخص تریلی اول به کشنده دوم برخورد کرده و باعث گیر کردن دو نفر بین تریلی ها شده است.

محمدهمتی افزود: آتش‌ نشانان سبزوار از دو ایستگاه به محل اعزام شدند و با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی حادثه دیدگان را رها سازی کردند و پس از ایمن سازی محل را برای بررسی های بعدی تحویل عوامل انتظامی دادند.