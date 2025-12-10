لیگ برتر والیبال
باخت خارج از خانه نمایندگان گلستان برابر حریفان
در هفته پنجم این رقابتها عصر امروز تیم پاس گرگان ۳-۱ در اردکان مغلوب تیم چادر ملو این شهر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در هفته پنجم این رقابت ها عصر امروز تیم پاس گرگان ۳-۱ در اردکان مغلوب تیم چادر ملو این شهر شد.
تیم استقلال گنبد کاووس ، دیگر نماینده استان ، هم در تهران ۳-۱ برابر تیم پیکان شکست خورد .
در هفته ششم این رقابت ها یکشنبه آینده تیم پاس گرگان در خانه به مصاف تیم شهداب یزد می رود و تیم استقلال گنبد کاووس هم میزبان تیم صنعتگران امید است .