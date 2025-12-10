مدیرکل دفتر اطلاع‌رسانی دولتی غزه اعلام کرد: ارتش رژیم صهیونیستی به توافق آتش‌بس و پروتکل انسانی این توافق پایبند نبوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اسماعیل الثوابته مدیرکل دفتر اطلاع‌رسانی غزه تصریح کرد: وضعیت انسانی در این منطقه همزمان با ورود موج سرما و بارش وخیم‌تر می‌شود.

الثوابته اظهار داشت: تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی در نقض توافق آتش‌بس تاکنون منجر به شهادت ۳۸۶ نفر شده است.

وی گفت: طبق توافق قرار بود که ۲۵۰ هزار چادر و کانکس وارد نوار غزه شود، اما اکنون ۲۸۸ هزار خانواده بدون سرپناه هستند.

مدیرکل دفتر اطلاع‌رسانی دولتی غزه اعلام کرد: ۶۰۰۰ کامیون حامل کمک‌ها در گذرگاه‌های مرزی معطل مانده‌اند و اشغالگران اجازه ورود نمی‌دهند.

الثوابته تصریح کرد: ما از جهان، ترامپ و شورای امنیت می‌خواهیم که بر اشغالگران فشار بیاورند.

در همین ارتباط، سازمان دفاع مدنی غزه اعلام کرد: جسد بیش از ۳۰ شهید را از گور دسته جمعی در مجتمع پزشکی شفا بیرون آورده است.

این سازمان تصریح کرد: عملیات بیرون آوردن اجساد ادامه دارد و برآورد می‌شود شماره شهدایی که در مجتمع پزشکی شفا دفن شده‌اند، بیش از ۳۰۰ نفر باشد.

با وجود اینکه گروه‌های مقاومت فلسطینی تاکنون همه اسرای زنده صهیونیست و اجساد را به استثای یک جسد که تلاش‌ها برای یافتن آن ادامه دارد، تحویل داده‌اند، رژیم صهیونیستی گذرگاه‌های مرزی را باز نکرده و اجازه ورود بدون محدودیت کمک‌ها و لوازم اسکان به غزه را نمی‌دهد.

رژیم صهیونیستی همچنین به بهانه باقی ماندن جسد تنها یک اسیر صهیونیست، از ورود به مرحله دوم توافق آتش‌بس خودداری می‌کند.