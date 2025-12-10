معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی مازندران از نهایی شدن روند تخصیص زمین به بخشی از متقاضیان و برنامه‌ریزی برای واگذاری زمین به ۳۰۰ خانوار در همایش پیش‌ِرو خبر داد و بر ضرورت تسریع فرایند‌های اداری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در آستانه برگزاری همایش جوانی جمعیت در مازندران، روند اجرای طرح حمایت از خانواده وارد مرحله جدیدی شد.

حنظله تقی‌پور، معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی مازندران گفت: هفته آینده زمین موردنیاز برای ۳۰۰ خانوار متقاضی واگذار می‌شود.

وی با اشاره به بررسی نهایی پرونده‌ها، خواستار انسجام بیشتر بخش‌های مختلف اداره‌کل برای سرعت‌بخشی به اجرای طرح شد.

تقی‌پور همچنین از تکمیل تأمین زمین برای ۲۰۰ نفر از اقشار ویژه خبر داد و گفت مراحل اجرایی این واگذاری نیز از هفته آینده آغاز می‌شود.

او تأکید کرد که اجرای دقیق این طرح نیازمند هماهنگی کامل بین واحدهای مرتبط است. معاون راه و شهرسازی، خدمت‌رسانی به اقشار ویژه را علاوه بر یک وظیفه اداری، تعهدی اخلاقی توصیف کرد.

وی افزود: شفافیت و سرعت در انجام این فرآیندها خط‌مشی اصلی ما در مرحله جدید واگذاری‌ها خواهد بود.