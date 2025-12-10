تیم‌های ملوان بندرانزلی و استقلال تهران عصر امروز در استادیوم شهر قدس تهران به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید.

ملوانی‌ها با این تساوی ۱۸ امتیازی شده و با یک بازی کمتر، در رده هفتم جدول رده بندی قرار دارند.