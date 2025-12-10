اداره ورزش و جوانان شهرستان زاوه با هدف توسعه ورزش همگانی و ترویج نشاط اجتماعی، برنامه تجهیز خانه‌های ورزش روستایی را دنبال می‌ کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان زاوه، گفت: سه سری لوازم ورزشی به ارزش بیش از ۱۲۰ میلیون تومان به روستاهای شهوار، کلاته نو و مرغزار تحویل داده شد.

رضا نصیری افزود: این وسایل ورزشی شامل اقلامی چون میز پینگ‌ پنگ، میز فوتبال دستی، میله و تور والیبال، دارت، پایه دارت، طناب طناب‌ کشی، توپ و شطرنج است.

وی با بیان اینکه هدف ما ترویج ورزش و تأمین امکانات اولیه برای فعالیت‌ های جسمی و پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در روستاها است، ادامه داد: تا کنون ۲۰ روستای شهرستان زاوه وسایل ورزشی دریافت کرده اند. .