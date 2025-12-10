\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u06f4\u06f0\u06f0 \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u061b \u062c\u0627\u0631\u0648\u0628\u0627\u0641\u06cc \u0628\u06cc\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0686\u0647\u0631\u0647 \u0632\u0627\u0628\u0644\u06cc \u0645\u062d\u0644\u0647 \u06a9\u0644\u0627\u0644\u0647 \u067e\u0627\u06a9 \u06a9\u0631\u062f.\n\n\u0633\u0627\u06a9\u0646\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627 \u0628\u0627 \u0647\u0646\u0631 \u062c\u0627\u0631\u0648\u0628\u0631\u0641\u06cc \u0645\u0639\u0636\u0644 \u0628\u06cc\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u067e\u0627\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\n