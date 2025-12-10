به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امیررضا غلامی تکواندوکار گیلانی تیم ملی امید ایران، در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کنیا موفق شد عنوان قهرمانی وزن منفی ۸۰ کیلوگرم را از آنِ خود کند.

غلامی با نمایش قدرت، تمرکز و تکنیک کم‌نظیر، حریفان سرسخت خود را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت و در نهایت با کسب مدال طلا، و بر افراشته کردن پرچم ایران در مسابقات جهانی افتخاری بزرگ برای تکواندوی ایران و استان گیلان رقم زد.