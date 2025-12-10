به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، جشن باشکوهی با عنوان «بانوی ایرانی» در بخش دشت سر آمل برگزار شد که در آن از مادران موفق، الگوهای محلی و مادران دارای چهار فرزند و بیشتر تجلیل شد.

توکلی مسئول برگزاری جشن بانوی ایرانی در بخش دشت سر آمل، گفت: این مراسم به همت حوزه مقاومت بسیج حضرت زهرا (س) و در تالار زمرد برگزار شد و در آن برنامه‌هایی چون مولودی‌خوانی، سرود دانش‌آموزی، مسابقه، سخنرانی و موسیقی زنده اجرا شد.

وی افزود: در این جشن از بانوان الگو، مادران دارای چهار فرزند و بیشتر، و همچنین مادران موفق و نمونه بخش دشت سر تجلیل به عمل آمد.

هدف از برگزاری این مراسم، آشنایی بیشتر جامعه با مادران نمونه و معرفی آنان به عنوان الگوهای اجتماعی عنوان شد.

این جشن با فضایی سرشار از نشاط معنوی و انسجام اجتماعی همراه بود و فرصتی برای تجدید میثاق بانوان با مکتب اهل بیت (ع) و الگوگیری از زندگی حضرت فاطمه (س) فراهم کرد.