پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان بر ضرورت حمایت همهجانبه از بخش تولید و اشتغال در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت:هدف اصلی ستاد تسهیل، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی و شرکتهای خدمترسان برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی استان است.
وی ضمن تاکید بر حمایت از بخش تولید و اشتغال افزود: با توجه به مصوبات سفر ریاستجمهوری، مقرر شده است بانکها با رویکردی حمایتی و تسهیلگرانه نسبت به بررسی پروندههای تسهیلاتی اقدام کنند تا منابع مالی در کوتاهترین زمان ممکن به بنگاههای تولیدی تخصیص یابد.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان تأکید کرد: با همکاری نزدیکتر شرکتهای خدمترسان در زمینه تأمین زیرساختها، بسیاری از واحدهای در حال رکود یا متوقف، امکان بازگشت به چرخه تولید را خواهند داشت.
این جلسه با جمعبندی مصوبات اجرایی در حوزه بانکی، زیرساختی و پیگیری مستمر وضعیت واحدها توسط دبیرخانه ستاد به پایان رسید.