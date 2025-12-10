به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، میزان بارندگی های اخیر در کهگیلویه و بویراحمد تا ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه امروز به شرح زیر است.

بنا به گزارش هواشناسی استان در سرآسیاب یوسفی ۳۹ میلیمتر ، قلعه دختر ۳۸ ، آبمورد ۳۸ ،قلعه رئیسی ۳۷ ،دهدشت ۳۶.۲ ،سوق ۳۶ ،لنده ۳۵.۸ ،لیکک ۳۳.۱ ،فیلگاه ۳۱ دیشموک ۳۱ ،درغک ۲۹ ،چشمه جیوری ۲۷ ،لیشتر ۲۶ ،آبده گاه ۲۶ ،امامزاده پهلوان ۲۶ ،امامزاده علی ۲۵ ،موشمی زیلایی ۲۳ ،باشت ۲۲.۵ ،ممبی ۲۱ ،دمچنار ۲۰ ،مارگون ۲۰ ،چرام ۱۸.۵ ،سپیدار مرکزی ۱۷ ،لیراب ۱۷ ،بوستان ۱۶ ،سراب ننیز ۱۶ ،امیرآباد بابکان ۱۶ ،چیتاب ۱۵.۸ ،امامزاده جعفر ۱۴.۵ ،سی سخت ۱۴.۴ ،تنگ رواق ۱۴ ،کریک ۱۴ ،ماهور باشت ۱۴ ،دشتروم ۱۳ ،پاتاوه ۱۲.۵ ،پراشکفت بویراحمد ۱۲.۵ ،گنجه‌ای ۱۲ ،تل گاه ۱۱ ،یاسوج دولت آباد ۱۰.۶ ،ده برآفتاب ۱۰.۵ ،سرآبتاوه ۱۰ ،تنگ سرخ ۱۰ ،گنجگون ۹.۷ ،ستنگان ۹ ،یاسوج فرودگاه ۸.۵ ،کالوس ۸ ،سینه نمک ۷ ،منصورخانی کاکان ۵ و در سیرون شبلیز ۳.۵ سانتیمتر برف بارید.