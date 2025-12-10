به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛آیین افتتاح مجموعه‌ای از پروژه‌های زیرساختی بخش برق استان امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و در قالب رویداد اینوا در ارومیه برگزار شد.

این پروژه‌ها شامل افتتاح پست فشار قوی ۱۳۲/۲۰ کیلوولت اندیشه ارومیه، توسعه شبکه‌های روستایی، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های شهری و تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار با سرمایه‌گذاری پنج هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال می‌باشد.

اجرای این پروژه‌ها در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش پایداری شبکه برق و پاسخ‌گویی به نیاز‌های توسعه‌ای تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت.