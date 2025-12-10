پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به پیشرفت چشمگیر صنعت برق در استان، گفت: این حوزه وارد مرحلهای شده که میتواند نیازهای بلندمدت استان را پشتیبانی کند و مسیر توسعه متوازن را هموار سازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی امروز در آیین بهرهبرداری از پروژههای شرکت توزیع برق آذربایجانغربی، افزود: علیرغم برخی ناترازیها، نباید زحمات کارکنان و سرمایهگذاریهای گسترده در این صنعت نادیده گرفته شود.
وی همچنین با بیان اینکه دغدغه اصلی استان رسیدن به میانگین کشوری در بخشهای مختلف است، از اجرای طرحهای گسترده در حوزه انرژی خبر داده و خاطرنشان کرد: دستیابی صنعت برق استان به سطحی که تأمین بلندمدت برق را تضمین کند، خبر امیدوارکنندهای در میان کمبودهاست.
استاندار آذربایجانغربی به برنامهریزی برای تبادل انرژی با کشورهای همسایه نیز اشاره کرده و افزود: توسعه زیرساختهای انرژیهای نو بهویژه خورشیدی از دستاوردهای مهم استان بوده و برخی از طرحهای بزرگ تجدیدپذیر بهزودی وارد مدار میشوند.
رحمانی در پایان از تلاش نیروهای عملیاتی در شرایط بحرانی قدردانی کرده و اظهار داشت: ایجاد توازن در بخش انرژی و استفاده از فرصتهای موجود برای جهش توسعهای آذربایجانغربی در دستورکار قرار دارد.