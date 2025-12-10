پخش زنده
روز مادر یادآور همه اشک و لبخندهای فرشته ای زمینی ست که از سوی خداوند مامور پرورش فرزندان حضرت آدم (ع) با تمام عشق و شور الهی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فردا روز اوست؛ روزی که نه فقط جشن، بلکه یادآور بزرگترین حقیقت زندگیست؛ اینکه جهان، از آغوش مادر آغاز میشود؛ مادران و زنانی که ستونهای بیادعای عشق و آرامشاند.
این روز همزمان است با ولادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، بانویی که الگوی صبر، مهربانی و ایثار برای همه مادران است؛ الهامی برای زندگی و عشقی که هیچگاه پایان نمیپذیرد.