روز مادر یادآور همه اشک و لبخندهای فرشته ای زمینی ست که از سوی خداوند مامور پرورش فرزندان حضرت آدم (ع) با تمام عشق و شور الهی است.

هر گوشه از خانه‌هایمان، ردّی از دستان گرم و نوازشگر مادر پیداست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فردا روز اوست؛ روزی که نه فقط جشن، بلکه یادآور بزرگ‌ترین حقیقت زندگی‌ست؛ اینکه جهان، از آغوش مادر آغاز می‌شود؛ مادران و زنانی که ستون‌های بی‌ادعای عشق و آرامش‌اند.

این روز همزمان است با ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، بانویی که الگوی صبر، مهربانی و ایثار برای همه مادران است؛ الهامی برای زندگی و عشقی که هیچ‌گاه پایان نمی‌پذیرد.