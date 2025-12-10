پخش زنده
نیروگاه خورشیدی خضرآباد با توان تولید ۱۰۰ مگاوات برق، بزرگترین طرح انرژی خورشیدی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرعامل شرکت توسعه انرژی چادرملوی اردکان گفت: نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی خضرآباد در یکی از مناطق دارای بالاترین تابش خورشیدی ایران راه اندازی شده و ۴۰ مگاوات آن در مدار قرار گرفته است.
باستانی با بیان ۲۰ مگاوات برق این نیروگاه نیز تا دو ماه آینده وارد مدار میشود، گفت: ۴۰ مگاوات باقی مانده نیز تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده آماده بهره برداری میشود.
پروژهای که رئیس سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری برق ایران هم امروز از آن بازدید و تفاهم نامههای خوبی برای تولید برق پاک در این نیروگاه منعقد شد.
طرزطلب گفت: علاوه بر نیروگاه خضرآباد، ۶ نیروگاه انرژی خورشیدی دیگر هم در استان یزد آماده بهره برداری است.
وی افزود: استان یزد به لحاظ برخورداری از تابش خورشیدی در جایگاه ویژهای برای سرمایه گذاری قرار دارد و هم اکنون بیش از ۳۰۰ مگاوات برق از نیروگاههای خورشیدی یزد وارد مدار میشود.