به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرعامل شرکت توسعه انرژی چادرملوی اردکان گفت: نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی خضرآباد در یکی از مناطق دارای بالاترین تابش خورشیدی ایران راه اندازی شده و ۴۰ مگاوات آن در مدار قرار گرفته است.

باستانی با بیان ۲۰ مگاوات برق این نیروگاه نیز تا دو ماه آینده وارد مدار می‌شود، گفت: ۴۰ مگاوات باقی مانده نیز تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده آماده بهره برداری می‌شود.

پروژه‌ای که رئیس سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره وری برق ایران هم امروز از آن بازدید و تفاهم نامه‌های خوبی برای تولید برق پاک در این نیروگاه منعقد شد.

طرزطلب گفت: علاوه بر نیروگاه خضرآباد، ۶ نیروگاه انرژی خورشیدی دیگر هم در استان یزد آماده بهره برداری است.

وی افزود: استان یزد به لحاظ برخورداری از تابش خورشیدی در جایگاه ویژه‌ای برای سرمایه گذاری قرار دارد و هم اکنون بیش از ۳۰۰ مگاوات برق از نیروگاه‌های خورشیدی یزد وارد مدار می‌شود.