مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی گفت: در سال آبی جاری، ۸۰.۵ میلیمتر بارش در استان ثبت شده که آمار مقایسه ای نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته رشد ۳۷.۲ درصدی را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مجید رستگاری با اشاره به خلاصه وضعیت بارشها و منابع آبی استان مجموعه بارش ثبت شده در سال آبی گذشته استان را ۵۸.۷ میلیمتر اعلام کرد و افزود: آمارهای مقایسهای نسبت به دوره مشابه درازمدت کاهش ۴.۹ درصدی بارشها را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه حوضه زاب با ۱۹۰.۴ میلیمتر بیشترین بارشهای سه حوضه آبریز را در سال آبی جاری به خود اختصاص داده است، اظهارکرد: در این بازه زمانی میزان بارشها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۸۹.۸ میلیمتر و در حوضه ارس ۳۱.۱ میلیمتر گزارش شده است.
رستگاری در ادامه از افزایش ۲۱.۸ درصدی بارشها نسبت به دوره مشابه دراز مدت در حوزه زاب خبرداد و گفت: این میزان بارشها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه۰.۴ درصد افزایش و در حوضه ارس ۴۴.۱ درصد کاهش داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان با گریزی به آمار میزان بارشها در آذر ماه تا ۱۹ این ماه گفت: کل بارش استان در بازه زمانی مذکور، ۵۴.۸ میلیمتر بوده که در مقایسه با ماه گذشته سال آبی قبل، افزایش ۲۶۹.۵ درصدی داشته است.
وی ادامه داد: از ابتدای ماه جاری تا ۱۹ آذر، ۱۳۶.۳ میلیمتر بارش در حوضه آبریز زاب، ۶۴.۲ میلیمتر در حوضه دریاچه ارومیه و ۱۶.۳ میلیمتر در حوضه ارس بارش ثبت شده است.
رستگاری بااشاره به اهمیت مقوله صرفه جویی آب،گفت: مدیریت مصرف و صرفهجویی در آب باید به یک رفتار پایدار در سطح استان تبدیل شود.
وی ابراز امیدواری کرد: در صورت تداوم بارشها در ماههای پیشرو، بخشی از کمبودهای سالهای اخیر جبران شده و وضعیت آبخوانها، مخازن سدها و سفرههای زیرزمینی بهبود یابد.