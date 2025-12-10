در آستانه میلاد حضرت‌ام ابیها (س) با کمک ستاد دیه و خیرین نیک اندیش زندانیان جرائم غیر عمد در زاهدان به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر نمایندگی ستاد دیه در سیستان وبلوچستان گفت: بدهی این زندانیان ۲۴۱ میلیارد تومان بوده است که پس ازپیگیری وگذشت شکات وکمک شش میلیاردتومانی ازسوی ستاد دیه زمینه آزادی آنها فراهم شده است.

مهدی میرامامی افزود: از ابتدای امسال تاکنون با کمک ستاد دیه استان و مساعدت خیرین نیک اندیش زمینه آزادی ۱۲۱ نفر زندانی جرائم غیر عمد دراستان فراهم شده است.