دو باب منزل مسکونی توسط یکی از خیرین بردسیری با هدف گسترش فضاهای آموزشی با ارزشی بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، در اقدامی نیکاندیشانه و با هدف گسترش فضاهای آموزشی، دوباب منزل مسکونی—یکی در کرمان و دیگری در بردسیر—با هماهنگی مدیرکل نوسازی مدارس استان، گلهداری، و مدیریت آموزش و پرورش بردسیر، آقای پرتونیا، توسط یک خیر بردسیری به آموزش و پرورش اهدا شد.
این املاک که با همکاری و همراهی خانم رضوی، وکیل و نماینده قانونی مرحومه، فروغ السادات رضوی زاده مشیزی واگذار گردیده، با هدف احداث یک واحد آموزشی جدید در بردسیر اختصاص یافته است.
مدرسه جدید به نام زندهیاد مرحومه فروغالسادات رضویزاده مشیزی احداث خواهد شد؛ اقدامی ارزشمند که یاد و نام این بانوی نیکوکار را در مسیر تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین ماندگار میکند.
این دو باب منزل جمعا به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است.