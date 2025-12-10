به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده واحد قصابی برای کشتار غیرمجاز دام و عرضه ۱۵۰ کیلو گرم گوشت گاوی غیر بهداشتی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شعبه نهم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را برای عرضه گوشت غیربهداشتی به پرداخت چهار میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین از بابت عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مبلغ ۱۶ میلیون ریال به حکم صادره اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت چهار میلیارد و ۱۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده بازرسان شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در بازرسی از یک واحد قصابی روستایی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.