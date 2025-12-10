پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجانغربی با تاکید بر ضرورت بهرهگیری آموزش و پرورش از ظرفیتهای گسترده موجود در مدارس، گفت: این نهاد میتواند با ایجاد نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس، بخشی از هزینههای خود را تأمین کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی عصر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش آذربایجانغربی با بیان اینکه مدارس استان دارای پشتبامها و محوطههای بزرگ هستند، افزود: این ظرفیت ارزشمندی برای تولید انرژی خورشیدی و کسب درآمد پایدار بهشمار میرود.
وی همچنین با تأکید بر اینکه در همه مدارس استان باید دارالقرآن فعال باشد، خاطرنشان کرد: پس از ۴۷ سال نباید همچنان درگیر تشکیل این مراکز باشیم و توسعه فرهنگ قرآنی نیازمند حرکتی اساسی و برنامهریزی شده است.
استاندار آذربایجانغربی به زمینهای وسیع برخی از مدارس نیز اشاره کرده و افزود: میتوان با مولدسازی و تبدیل این اراضی به احسن، زمینه ایجاد اردوگاهها و مراکز فرهنگی جدید را فراهم کرد تا دانشآموزان از خدمات آموزشی و پرورشی مناسبتری بهرهمند شوند.
رحمانی در پایان اضافه کرد: آموزش و پرورش باید تمرکز بیشتری بر استفاده حداکثری از داراییها و امکانات خود داشته باشد و این ظرفیتها را در مسیر توسعه زیرساختهای فرهنگی، پرورشی و آموزشی بهکار گیرد.