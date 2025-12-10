.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ لیگ های برتر و دسته اول پومسه بانوان کشور تحت عنوان جام ستارگان و جام نشاط، "گرامیداشت شهدای ورزشکار" در محل فدراسیون تکواندو به کار خود پایان داد.

در رقابت های جام ستارگان، نرجس شریفی، همراه با تیم معراج، نشان طلای پومسه انفرادی استاندارد در رده سنی 51 تا 60 سال را از آن خود کرد.

بشری ایزدی دیگر کرمانی افتخارآفرین هم بنا به درخواست کادر فنی تیم اصفهان، امسال در رقابت های جام نشاط حاضر شد و در نهایت نشان طلای پومسه سه نفره رده سنی 18 تا 30 سال و نشان برنز پومسه دو نفره ابداعی رده سنی بالای 18 سال را بدست آورد.

لازم به ذکر است؛ لیگ های پومسه ستارگان و نشاط، برای اولین بار به سبک رقابت های جهانی و به شکل حذفی به میزبانی خانه تکواندو در محل فدراسیون تکواندو پیگیری شد.