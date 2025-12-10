به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان در دیدار با رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به آمار دانش‌آموزی و قدمت بنا‌های آموزشی، بر ضرورت ایجاد تحول و نگاهی جدی به فضا‌های آموزشی استان تأکید کرد و اظهار داشت: مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در قبال فرسودگی اماکن آموزشی و نیاز به فضا‌های جدید سنگین است.

سید سعید شاهرخی افزود: ۱۷۰ مدرسه کانکسی در قالب طرح توسعه و عدالت آموزشی در استان جمع‌آوری شد که این اقدام گام مهمی در مسیر رفع بخشی از نیاز‌های استان بود.

وی نقش خیرین مدرسه‌ساز در کشور و نقش‌آفرینی آنان در استان را یک ضرورت جدی دانست و در تشریح راهکار‌های تامین منابع مالی برای شتاب بخشیدن به نوسازی مدارس و ترویج فرهنگ مدرسه‌سازی تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که هر فرد به اندازه وسع خود، از کمک‌های خرد تا احداث کامل مدرسه، در این امر خیر مشارکت کند.

شاهرخی افزود: در کنار این امر، با توجه به محدودیت‌های مالی، نگاه ما معطوف به مولدسازی املاک و اماکنی است که قابلیت ایجاد ارزش افزوده و تغییر کاربری دارند تا درآمد حاصل از آن به ساخت مدارس جدید اختصاص یابد.

وی بر استفاده از مسئولیت اجتماعی نهاد‌ها و شرکت‌های بزرگ توانمند مانند هلدینگ خلیج فارس، بانک‌ها و وزارت نفت نیز تاکید و از همکاری خوب بانک رفاه در این زمینه قدردانی کرد.