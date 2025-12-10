جمع آوری ۱۷۰ مدرسه کانکسی در لرستان
استاندار لرستان گفت: ۱۷۰ مدرسه کانکسی استان در قالب طرح توسعه و عدالت آموزشی جمعآوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
استاندار لرستان در دیدار با رئیس مجمع خیرین مدرسهساز کشور با اشاره به آمار دانشآموزی و قدمت بناهای آموزشی، بر ضرورت ایجاد تحول و نگاهی جدی به فضاهای آموزشی استان تأکید کرد و اظهار داشت: مسئولیت دستگاههای اجرایی در قبال فرسودگی اماکن آموزشی و نیاز به فضاهای جدید سنگین است.
سید سعید شاهرخی افزود: ۱۷۰ مدرسه کانکسی در قالب طرح توسعه و عدالت آموزشی در استان جمعآوری شد که این اقدام گام مهمی در مسیر رفع بخشی از نیازهای استان بود.
وی نقش خیرین مدرسهساز در کشور و نقشآفرینی آنان در استان را یک ضرورت جدی دانست و در تشریح راهکارهای تامین منابع مالی برای شتاب بخشیدن به نوسازی مدارس و ترویج فرهنگ مدرسهسازی تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که هر فرد به اندازه وسع خود، از کمکهای خرد تا احداث کامل مدرسه، در این امر خیر مشارکت کند.
شاهرخی افزود: در کنار این امر، با توجه به محدودیتهای مالی، نگاه ما معطوف به مولدسازی املاک و اماکنی است که قابلیت ایجاد ارزش افزوده و تغییر کاربری دارند تا درآمد حاصل از آن به ساخت مدارس جدید اختصاص یابد.
وی بر استفاده از مسئولیت اجتماعی نهادها و شرکتهای بزرگ توانمند مانند هلدینگ خلیج فارس، بانکها و وزارت نفت نیز تاکید و از همکاری خوب بانک رفاه در این زمینه قدردانی کرد.
استاندار لرستان خواستار پیگیری جدیتر این مسیر و بهرهگیری از تمام ظرفیتهای قانونی برای تأمین مالی سریع پروژهها شد و گفت: امیدواریم با همراهی ارزشمند خیرین و بهکارگیری همه راهکارها، تحولی در زیرساختهای آموزشی استان ایجاد کرد و آن را همگام با ارتقای کیفیت آموزش پیش برد.
رئیس مجمع خیرین مدرسهساز کشور نیز گفت: خیرین مدرسهساز از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۸/۵ همت در امر مدرسهسازی کمک کردند و این رقم تا پایان سال به ۳۰ همت خواهد رسید.
حمیدرضا شاهحسینی افزود: امسال در کل کشور ۲ هزار و ۴۰۷ مدرسه تحویل آموزشوپرورش شده که ۶۱ درصد را خیرین مدرسهساز کمک کردند.
وی گفت:تلاش می کنیم با استفاده از ظرفیت خیرین کشور به بهسازی و نوسازی مدارس لرستان کمک کنیم .