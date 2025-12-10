به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال چادرملو اردکان و فجر شهید سپاسی شیراز در چارچوب هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر امروز چهارشنبه ۱۹ آذر در ورزشگاه پارس شیراز برگزار شد و با پیروزی دو به یک میهمان یزدی به پایان رسید.

امیرارسلان مطهری (۷۲) برای فجر و سیروس صادقی (۶۲) و اوتازیو (۸۸- پنالتی) برای چادرملو گلزنی کردند.

چادرملو با پیروزی خارج از خانه امشب خود توانست ۲۱ امتیازی شود و به رتبه چهارم جدول رده بندی لیگ برتر صعود کند.

فجر هم با ۱۵ امتیاز اندوخته خود در رتبه نهم جدول است.