در سالروز میلاد باسعادت حضرت ام ابیها (س) خوزستان شادمان و مسرور است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در شب بیستم جمادی الثانی، میلاد باسعادتام ابیها حضرت فاطمه الزهرا (س) خوزستان سراسر غرق در شادی و سرور است.
شیعیان و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت در سرزمین دروازه ورود تشیع به ایران اسلامی با برپایی مراسمهای جشن و سرور فرا رسیدن میلاد حضرتام ابیها (س) را جشن گرفتهاند و این میلاد پرنور را به ساحت مقدس حضرت امام زمان (عج) تبریک و تهنیت عرض میکنند.
عاشقان اهل بیت (ع) نیز با استفاده از فضای مجازی ضمن ارسال مطالبی در خصوص مناقب و سیره حضرت فاطمه الزهرا (س)، فرمایشات، مدایح و اشعار در وصف این بانوی دو سرا را به اشتراک میگذارند.
همچنین در روز تجلیل از مقام مادر و زن، مردم خوزستان با اهدای گل و هدایا از مادران و همسران خود تقدیر و تجلیل میکنند.