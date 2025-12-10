پخش زنده
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، از شهادت یک نفر از مجروحان حادثه تروریستی عصر امروز منطقه لار شهرستان زاهدان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ ساعتی قبل یک نفر از رزمندگان قرارگاه قدس که عصر امروز (چهارشنبه ۱۹ آذر) در درگیری با گروهک تروریستی در منطقه لار شهرستان زاهدان مجروح شده بود به شهادت رسید، که تعداد شهدای این حادثه به ۴ نفر افزایش یافت.
همچنین اسامی این شهدا به شرح ذیل میباشد:
۱-رزم آوریکم سجاد مرعشی
۲-محمد بزی بسیجی طرح امنیت
۳-علیرضا نصیرآبادی سرحدی بسیجی گردان امام حسین (ع)
۴-علیرضا پیری بسیجی گردان امام حسین (ع)