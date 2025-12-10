به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و فولاد خوزستان در هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر امروز چهارشنبه ۱۹ آذر برگزار شد و با تساوی بدون گل دو تیم به پایان رسید.

مصاف دو تیم پایین جدولی در حالی به تساوی رسید که تقسیم امتیاز به درد هیچ یک از تیم‌ها نخورد. مس با این نتیجه، ۸ امتیازی شد، اما همچنان در قعر جدول باقی ماند. فولاد همن که روز‌های بدش با یحیی گل محمدی تمامی ندارد با ۱۳ امتیاز از ۱۳ بازی در رده سیزدهم جدول قرار دارد.