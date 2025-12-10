به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری: میزان بارش‌ها در نقاط محتلف استان چهارمحال و بختیاری به شرح ذیل است

آلونی: ۴.۵

ارجنک: ۴.۹

اردل: ۱۷

امام قیس: ۳.۹

ایلبگی: ۰.۹

بازفت: ۵۲.۳

بروجن: ۰.۱

بلداجی: ۳.۵

بن: ۱

جونقان: ۱۲

دزک: ۶.۱

دشتک: ۱۴.۸

دوآب صمصامی: ۲۴.۱

دیمه: ۲۵.۵

سامان: ۰.۸

سرخون: ۱۵.۹

سودجان: ۱۱.۲

سورشجان: ۵.۷

شلمزار: ۱۴.۹

شهرکرد: ۱.۲

فارسان: ۹.۲

فرخ شهر: ۰.۹

کوهرنگ: ۵۱ برف موجود ۵ سانتیمتر

گندمان: ۰.۶

لردگان: ۶.۵

لیرابی: ۱۹.۴

مال خلیفه: ۱۸.۱

هوره: ۱.۴