پخش زنده
امروز: -
بیشترین میزان بارشها با حدود ۵۳ میلمتر در باطفت گزارش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری: میزان بارشها در نقاط محتلف استان چهارمحال و بختیاری به شرح ذیل است
آلونی: ۴.۵
ارجنک: ۴.۹
اردل: ۱۷
امام قیس: ۳.۹
ایلبگی: ۰.۹
بازفت: ۵۲.۳
بروجن: ۰.۱
بلداجی: ۳.۵
بن: ۱
جونقان: ۱۲
دزک: ۶.۱
دشتک: ۱۴.۸
دوآب صمصامی: ۲۴.۱
دیمه: ۲۵.۵
سامان: ۰.۸
سرخون: ۱۵.۹
سودجان: ۱۱.۲
سورشجان: ۵.۷
شلمزار: ۱۴.۹
شهرکرد: ۱.۲
فارسان: ۹.۲
فرخ شهر: ۰.۹
کوهرنگ: ۵۱ برف موجود ۵ سانتیمتر
گندمان: ۰.۶
لردگان: ۶.۵
لیرابی: ۱۹.۴
مال خلیفه: ۱۸.۱
هوره: ۱.۴