آیین پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع سمنان با هدف تبدیل این بنای میراثی بهعنوان برند تاریخی و فرهنگی شهر با بیش از یکهزار و ۲۸ سال قدمت با حضورمردم فرهنگ دوست سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، فرماندار سمنان، در این مراسم با اشاره به قدمت یکهزار و ۲۸ ساله این مناره گفت: مناره مسجد جامع سمنان از آثار ارزشمند دوره سلجوقیان و آلزیار است و باید بهعنوان برند شهر سمنان معرفی و شناخته شود.
مهدی صمیمیان، افزود: در حالی که ۸۵ درصد بناهای تاریخی کشور مربوط به دورههای صفوی، زندیه و قاجار است، این مناره هزارساله نمادی از هویت دینی مردم سمنان به شمار میرود.
در این آیین، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان میهمان ویژه حضور داشت و دو استاد برجسته به ارائه سخنرانی علمی پرداختند. همچنین از کتاب و تمبر ویژه مناره مسجد جامع سمنان رونمایی شد.
مناره مسجد جامع سمنان با قدمت بیش از یک هزاره، یکی از کهنترین آثار تاریخی استان به شمار میرود