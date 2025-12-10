آیین پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع سمنان با هدف تبدیل این بنای میراثی به‌عنوان برند تاریخی و فرهنگی شهر با بیش از یک‌هزار و ۲۸ سال قدمت با حضورمردم فرهنگ دوست سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، فرماندار سمنان، در این مراسم با اشاره به قدمت یک‌هزار و ۲۸ ساله این مناره گفت: مناره مسجد جامع سمنان از آثار ارزشمند دوره سلجوقیان و آل‌زیار است و باید به‌عنوان برند شهر سمنان معرفی و شناخته شود.

مهدی صمیمیان، افزود: در حالی که ۸۵ درصد بنا‌های تاریخی کشور مربوط به دوره‌های صفوی، زندیه و قاجار است، این مناره هزارساله نمادی از هویت دینی مردم سمنان به شمار می‌رود.

در این آیین، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان میهمان ویژه حضور داشت و دو استاد برجسته به ارائه سخنرانی علمی پرداختند. همچنین از کتاب و تمبر ویژه مناره مسجد جامع سمنان رونمایی شد.

مناره مسجد جامع سمنان با قدمت بیش از یک هزاره، یکی از کهن‌ترین آثار تاریخی استان به شمار می‌رود