رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: حمایت از حضور موثر بانوان در صنایع تبدیلی و غذایی، نهتنها یک ضرورت توسعهای، بلکه پیششرط تحقق عدالت و پایداری اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، در آستانه خجسته میلاد حضرت فاطمه (س)، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی با اشاره به نقش زنان در توسعه صنایع تبدیلی و غذایی گفت: بخش مهمی از ارزشافزوده و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی، مرهون حضور فعال، دقیق و خلاقانه بانوان در زنجیره تولید تا فرآوری است.
کریم ذوالفقاری گفت: زنان همواره در خط مقدم کارآفرینی روستایی، کاهش ضایعات، بهبود بستهبندی و استانداردسازی محصولات قرار داشتهاند.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی افزود: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بدون مشارکت بانوان، تصویری ناقص از ظرفیتهای کشور ارائه میدهد و امروز زنان ایرانی در واحدهای فرآوری، تولید محصولات سلامتمحور، صنایع دانشبنیان، نقشی بیبدیل و الهامبخش ایفا میکنند.
کریم ذوالفقاری گفت: این روز فرصتی مغتنم برای قدردانی از زنان توانمند کشور است که با پشتکار و مسئولیتپذیری، چرخه اشتغال، تولید و نوآوری را در بخش کشاورزی و صنایع غذایی پویا نگه داشتهاند.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی با تاکید بر تقویت زیرساختهای حمایتی، آموزشهای تخصصی، تسهیلگری در صدور مجوزها و توسعه بازار برای کسبوکارهای زنان گفت: این مرکز با تمام ظرفیتهای فنی و حمایتی خود، پشتیبان بانوان کارآفرین در مسیر ارتقای صنایع تبدیلی و توسعه بازار محصولات غذایی خواهد بود.