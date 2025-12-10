به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: در ۹ ماه نخست امسال بیش از ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی کاشمر انجام شده است.

کاظم قربان‌ پور با بیان اینکه هم اکنون ۴۲ واحد پرورش مرغ گوشتی در این شهرستان فعال است، افزود: با هماهنگی‌ های انجام‌ شده میان جهاد کشاورزی، تعاونی‌ ها و تولیدکنندگان، روند جوجه‌ ریزی در سطح مطلوبی ادامه یافته است و این موضوع نقش مهمی در تأمین پایدار گوشت مرغ منطقه دارد.

وی گفت: افزایش بهره‌ وری، کاهش وابستگی، توسعه صادرات، تولید محصول با ارزش افزوده بالا و گسترش زنجیره‌ های تولید از جمله برنامه‌ های محوری جهاد کشاورزی در این بخش به شمار می‌ رود.

قربان‌ پور تأمین نهاده‌ ها، بروز بیماری‌ ها، نوسانات قیمت بازار و ناترازی انرژی را از مهم‌ ترین چالش‌ های پیش‌ روی صنعت مرغداری دانست و افزود: با وجود این مشکلات، مرغداران کاشمر با تلاش جهادی توانسته‌ اند خودکفایی شهرستان در تولید گوشت مرغ را حفظ کنند.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر ظرفیت جوجه‌ ریزی شهرستان در هر دوره را بیش از یک میلیون و ۸۳۵ هزار قطعه عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: انتظار می‌رود با ادامه حمایت‌ ها، گام‌ های مؤثری در مسیر تحقق امنیت غذایی و تقویت خودکفایی کاشمر در تولید گوشت مرغ برداشته شود.