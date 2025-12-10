به مناسبت میلاد حضرت فاطمه الزهرا (س) ، محفل انس با قرآن در اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در شب میلاد باسعادت حضرت‌ام ابی‌ها (س) و با حضور عاشقان قرآن و عترت (ع)، محفل انس با قرآن در مسجد ولایت اهواز برگزار شد.

در این مراسم استاد حامد شاکرنژاد، قاری بین المللی جمهوری اسلامی ایران به قرائت آیاتی از کلام الله مجید پرداخت که با استقبال عاشقان کلام وحی همراه شد.

برگزاری مولودخوانی توسط مداحان اهل بیت (ع) بخش دیگری از مراسم محفل انس با قرآن در مسجد ولایت اهواز بود.