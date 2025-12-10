پخش زنده
امروز: -
همزمان با واکنش دولت ونزوئلا که تصمیم اخیر کمیته نوبل را مداخلهای سیاسی خوانده است، شهر اسلو در نروژ صحنه برگزاری تجمعاتی در اعتراض به اعطای جایزه صلح به "ماریا کورینا ماچادو" از مخالفان سرشناس دولت کاراکاس بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس به نقل از منابع خبری؛ خیابانهای پایتخت نروژ شاهد حضور جمعی از شهروندان و فعالان مدنی این کشور بود که با در دست داشتن پلاکاردهایی به آنچه سیاسیکاری کمیته نوبل خواندند، اعتراض کردند. شرکتکنندگان در این تجمع ضمن اعلام حمایت از دولت قانونی ونزوئلا، انتخاب فردی را که سابقه دعوت به تحریمهای خارجی و ایجاد ناآرامی در کشورش دارد، در تضاد با مفاهیم صلح دانستند.
معترضان در اسلو با انتقاد از معیارهای دوگانه غرب، تأکید کردند که اهدای این جایزه به افرادی که کارنامهشان با اقدامات علیه ثبات و امنیت ملی ونزوئلا گره خورده است، نه تنها کمکی به صلح نمیکند بلکه نوعی جنایتانگاری علیه مقاومت یک ملت محسوب میشود.
در بیانیه معترضان نروژی، این اقدام تعرض به حیثیت و کرامت ملت ونزوئلا توصیف شد. ناظران در کاراکاس معتقدند حضور شهروندان اروپایی در این اعتراضات نشان میدهد بخشی از افکار عمومی در اروپا، روایتهای رسمی غرب علیه ونزوئلا را نپذیرفته و از پیامدهای منفی چنین جوایزی بر صلح جهانی آگاه هستند.
این اعتراضات در حالی صورت میگیرد که دولت نیکلاس مادورو نیز پیشتر این جایزه را ابزاری برای مشروعیتبخشی به جریانهای افراطی و برهمزننده نظم عمومی دانسته بود.