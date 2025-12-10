به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در هفته پنجم لیگ برتر والیبال مردان ایران که همزمان با ولادت حضرت فاطمه(س) برگزار شد، تیم مهرگان نور در یک دیدار نزدیک و پنج‌سته با نتیجه ۳ بر ۲ از تیم رازین پلیمر شکست خورد.

این مسابقه در سالن خانه والیبال تهران برگزار شد و با حضور ۷۰۰ تماشاگر همراه بود.

ست‌های بازی به ترتیب با نتایج ۲۶-۲۴ به سود رازین، ۲۵-۱۷ به سود مهرگان، ۲۵-۲۰ به سود رازین، ۲۵-۲۲ به سود مهرگان و در ست پایانی ۱۵-۱۲ به سود رازین پلیمر به پایان رسید.

تیم مهرگان نور با ترکیب محراب ملکی، پوریاحسینی‌پور، امین نجفی، سهیل کمال‌آبادی، رضا رضایی، علی زارع و امین رضوی (لیبرو) در زمین حاضر شد.

در جریان بازی، رامین بیگدلی از مهرگان نور در ست چهارم ابتدا از ست و سپس از کل مسابقه اخراج شد.

با این شکست، مهرگان نور در ادامه رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان ایران باید برای جبران این نتیجه در هفته‌های آینده برنامه‌ریزی کند.