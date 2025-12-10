به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان، با اشاره به اهمیت ارتباط میان دانشگاه‌ها و صنایع اظهار کرد: دانشگاه‌ها نه تنها باید به تولید علم و دانش بپردازند، بلکه لازم است یافته‌های علمی خود را در راستای رفع نیاز‌های واقعی جامعه و توسعه اقتصادی استان به‌کار گیرند.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها می‌تواند به عنوان موتور محرکه توسعه پایدار و زیست‌بوم نوآوری و فناوری استان عمل کند و دانشگاه‌ها نقش کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی مردم، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان خواهند داشت.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه سیاست استان در قبال تمامی دانشگاه‌ها، سیاستی متوازن است افزود: به واحد‌های صنعتی تأکید کردیم در ارتباط با بخش دانش‌بنیان از یافته‌های دانشگاهی به نحو شایسته استفاده کنند.

سرمست با اشاره به جایگاه ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در بین واحد‌های دانشگاهی کشور، تاکید کرد: دانشگاه آزاد می‌تواند محور توسعه کسب‌وکار‌های فناورانه در استان باشد.

وی گفت: امروز کشور به بهره‌وری و فناوری نیاز دارد و حرکت از مطالعات صرف آکادمیک به سمت ماموریت عمل‌گرا ضروری است.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: مدیریت استان چشم‌انتظار پژوهشگران و فناورانی است که در تولید فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان سهم دارند.