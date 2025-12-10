مادران در پیشرفت و سلامت جامعه اسلامی نقش محوری دارند و حضرت زهرا (س) بهترین الگو برای بانوان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده تیپ ۲۱ امام رضا (ع) نیشابور امروز در جشن به مناسبت روز مادر گفت: حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) نمونه‌ ای کامل از یک زن در همه ابعاد است

سرهنگ حسینی افزود: «حضرت فاطمه زهرا (س) اسوه ای جامع از مادر و همسری با ایمان و با مسئولیت‌ پذیری اجتماعی است.

وی با تأکید بر نقش محوری مادران در پیشرفت و سلامت جامعه اسلامی بیان کرد: موفقیت و معنویت یک جامعه از مادران و بانوان سرچشمه می گیرد.

سرهنگ حسینی همچنین بر نقش محوری زن و مادر در تحکیم بنیان خانواده و تأثیر آن بر پویایی و تعالی جامعه تأکید کرد.