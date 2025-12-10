پخش زنده
دبیر قرارگاه راهیان نور استان کرمانشاه گفت: مراسم سالروز عملیات «مطلعالفجر» روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه در مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس گیلانغرب برگزار میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کرمانشاه ، رحمتالله محبی گفت: روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه از ساعت ۹ صبح با حضور بیش از پنج هزار نفر از خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم مراسم گرامیداشت عملیات مطلع الفجر برگزار میشود.
دبیر قرارگاه راهیان نور استان کرمانشاه گفت: برپایی هشت موکب فرهنگی و پذیرایی، نمایشگاه عکس، اجرای برنامههای فرهنگی و سخنرانی از مهمترین بخشهای مراسم خواهد بود.