رئیس ستاد انتخابات استان قزوین گفت: تجمیع انتخابات علاوه بر کاهش هزینهها و صرفهجویی در وقت، موجب همافزایی میان انتخابات شوراها، ریاستجمهوری و خبرگان رهبری میشود و روند کار مردم را روانتر میسازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ شهرام احمد پور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه قزوین با اشاره به سیاستهای کلی تدوینشده از سوی مقام معظم رهبری افزود: در سالهای اخیر انتخابات به صورت تجمیعی برگزار شد، اما پس از حادثه درگذشت رئیسجمهور فقید شهید رئیسی و تغییر زمان انتخابات ریاستجمهوری، شرایطی پیش آمد که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها نیز با تأخیر برگزار شود.
احمدپور ادامه داد: به دلیل برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و ضرورت رعایت مهلتهای قانونی از جمله استعفای ششماهه داوطلبان، امکان پایان سهساله دوره شوراها فراهم نشد و ناگزیر دوره ششم شوراها تمدید شد.
وی گفت: مردمسالاری دینی ایجاب میکند که صندوقهای رأی در همه نقاط حتی مناطق دوردست و کوهستانی مستقر شود که این امر مستلزم صرف هزینههای مالی و نیروی انسانی قابل توجه است. به همین دلیل تجمیع انتخابات علاوه بر کاهش بار مالی دولت، موجب همافزایی سیاسی میان شوراها و دولت مستقر نیز میشود.
احمدپور تأکید کرد: تصمیمات اخیر در هیئت دولت و تغییرات ناشی از ورود برخی نمایندگان مجلس به کابینه، ضرورت تمدید دوره شوراها را ایجاد کرد و این روند مشابه دورههای گذشته سابقه داشته است.
ستاد انتخابات استان قزوین وارد فاز اجرایی شد
رئیس ستاد انتخابات استان با تشکیل هیئت مرکزی اجرایی در وزارت کشور، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت رسمی وارد فاز اجرایی خواهد شد و فرآیندهای ۴۲گانه شهری و ۳۴گانه روستایی عملیاتی میشود. از هفته آینده فرمانداران بر اساس روزشمار انتخابات به طور مستقیم درگیر اجرای مراحل خواهند شد.
احمدپور گفت: ستاد انتخابات در استانداری مستقر و دبیر ستاد مشخص شده است. هیئت نظارت نیز همزمان با ستاد اجرایی فعالیت خود را آغاز کرده و وظیفه بررسی صلاحیتها و نظارت بر صحت انتخابات را بر عهده دارد.
وی با اشاره به فضای همافزایی و انسجام در استان تأکید کرد: این شرایط زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور، دقیق و با امانتداری را فراهم کرده است.
ثبتنام انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بهصورت تمامالکترونیک برگزار میشود
رئیس ستاد انتخابات استان گفت: داوطلبان میتوانند از طریق دفاتر پیشخوان دولت، کافینتها یا فرمانداریها اقدام به ثبتنام کنند. این نخستین بار پس از ۴۶ سال است که انتخابات بهطور کامل الکترونیکی برگزار میشود.
احمد پور افزود: این اقدام موجب تسریع فرایندها، تضمین صحت انتخابات و کاهش مشکلات دسترسی در مناطق کوهستانی و صعبالعبور خواهد شد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار با اشاره به شرایط عمومی ثبتنام گفت: حداقل سن داوطلبان ۲۵ سال است و مدارک تحصیلی متناسب با شهر یا روستا تعیین شده است.
احمد پور تأکید کرد که اطلاعرسانی قوانین و شرایط ثبتنام بهطور مستمر انجام خواهد شد و هیئتهای اجرایی نیز وظیفه آموزش و هماهنگی را بر عهده دارند.
وی خاطرنشان کرد: زیرساختهای ارتباطی و اینترنتی در نقاط دورافتاده با همکاری وزارت ارتباطات و مخابرات فراهم شده و این امر امکان مشارکت گسترده مردم را در انتخابات پیشرو فراهم میکند.
ستاد انتخابات قزوین با برگزاری جلسات منظم وارد فاز اجرایی شد
رئیس ستاد انتخابات استان گفت: جلسات هفتگی ستاد انتخابات با حضور معاونت سیاسی، کارشناسان و دبیر ستاد در استانداری برگزار میشود و فرمانداران و بخشداران نیز به صورت دورهای رصد میشوند تا با قوانین و مقررات انتخاباتی آشنا شوند.
احمدپور افزود: استعلامات قانونی و هماهنگی با دستگاههای نظارتی در حال انجام است و تأکید استاندار بر رعایت نهایت رأفت اسلامی در بررسی صلاحیتهاست تا افراد توانمند در مدیریت شهری و روستایی وارد عرصه شوند.
احمدپور خاطرنشان کرد: در استان قزوین ۲۸ شهر و حدود ۶۷۶ روستا آماده برگزاری انتخابات هستند که در برخی روستاها شوراها سه نفره و در برخی پنج نفره خواهند بود.
پیگیری ارتقای تقسیمات کشوری در قزوین و تأکید بر مشارکت مردم در انتخابات شوراها
رئیس ستاد انتخابات استان گفت: هرچند هزینههای تقسیمات کشوری برای دولت بالاست و فعلاً این موضوع در دولت بسته شده، اما پیگیریها در سطح استان و وزارت کشور ادامه دارد.
به گفته احمدپور، مناطقی مانند مهرگان، اقبالیه و الموت شرقی و غربی شرایط لازم برای ارتقا به بخش یا شهرستان را دارند و حتی طارم نیز قابلیت تقسیم به دو بخش را دارد.
احمدپور تأکید کرد: مردم امروز با درک بالاتری نسبت به مسائل اجتماعی وارد انتخابات میشوند و مشارکت آنان فراتر از نگاههای قومی و قبیلهای است.
وی انتخابات شوراها را فرصتی برای تصمیمگیری محلی و توسعه شهر و روستا دانست و گفت: قهر با انتخابات به سود جامعه نخواهد بود و حضور گسترده مردم میتواند شور و نشاط اجتماعی ایجاد کند.