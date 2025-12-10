به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم افتتاحیه پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان، امشب چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۴، در باشگاه دبی کشور امارات برگزار شد.

در این مراسم تعدادی از مقامات کشور امارات، ماجد راشد رئیس کمیته پارالمپیک آسیا، غفور کارگری رئیس کمیته پارالمپیک ایران و تعداد دیگری از مسئولان کمیته‌های ملی سایر کشور‌های شرکت کننده حضور داشتند.

این مراسم با پخش سرود کشور میزبان آغاز شد و در ادامه مجریان مراسم، به شرکت کنندگان خوش‌آمد گفتند.

رژه کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی»

رژه تیم‌های شرکت کننده، بخش بعدی این مراسم بود. کاروان ایران نیز که با ۱۹۴ ورزشکار این دوره‌ای بازی‌ها حضور پیدا کرده است، با پرچم‌داری زهرا رحیمی ملی‌پوش پرافتخار و جوان تیم پاراتکواندوی کشورمان در این مراسم رژه رفت.

همچنین مریم کاظمی‌پور نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک و سرپرست کاروان کشورمان نیز- با نام «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» در این بازی‌ها- همراه ورزشکاران ایران پیشاپیش کاروان در این مراسم حضور داشت.

نمایش هوش مصنوعی و دانش رباتیک

حضور سگ‌های رباتیک نیز از حاشیه‌های جالب توجه این مراسم بود.

پس از رژه کشور‌ها و نمایش کلیپی از بازی‌های امروز، «ماجد راشد» رئیس کمیته پارالمپیک آسیا به روی صحنه آمد و سئوالاتی را از یک ربات انسان نما پرسید که این ربات پاسخ‌های درستی به آنها داد و همین مسأله تشویق حضار را در پی داشت. او در بخشی از سخنرانی خود با تأکید بر تمایز این دوره از بازی‌ها به دلیل استفاده از هوش مصنوعی خطاب به ورزشکاران شرکت کننده و حاضر در بازی‌ها گفت: این لحظات از آن شماست. این سفر را جشن بگیرید و دوستی مادام العمر ایجاد کنید. شما نسل آینده جنبش پارالمپیک هستید.»

راشد تصریح کرد: نخستین بار در تاریخ بازی‌های پاراآسیایی جوانان است که از سگ‌های رباتیک استفاده شده است که گامی جسورانه به سوی آینده است و نشان دهنده دیدگاه کمیته پارالمپیک آسیا هم است.

رئیس APC گفت: این رشد بدون حمایت و رهبری کمیته‌ها و دولت‌های مختلف امکان پذیر نبوده است. در پایان از مسئولان امارات و کمیته پارالمپیک آسیا برای اعتماد به میزبانی این کشور تشکر می‌کنم.

ماجد راشد پس از این صحبت‌ها، به طور رسمی، آغاز پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان را اعلام کرد.

در ادامه، دو ورزشکار به روی صحنه آمدند و سوگندنامه این بازی‌ها را قرائت کردند.

اجرای موسیقی، بخش پایانی مراسم افتتاحیه بود.